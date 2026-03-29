Названа причина смертельного ДТП с пассажирским поездом в Рязанской области

Названа причина смертельного ДТП с пассажирским поездом в Милославском районе. Об этом сообщили в канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в MAX.
ДТП произошло утром 29 марта на железнодорожном переезде перегона Милославское — Спасское Юго-Восточной железной дороги. Столкнулись пассажирский поезд № 46 Тамбов — Москва и легковушка «Рено Дастер».
Причиной произошедшего стало нарушение водителем автомобиля ПДД и выезд на железнодорожный переезд на «красный», говорится в публикации.
Уточняется, что схода подвижного состава не допущено, на график движения поездов происшествие не повлияло.
Мичуринская транспортная прокуратура организовала проверку.
Ранее в ГАИ сообщали, что погибли водитель и пассажир легковушки.
Фото: канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в MAX.