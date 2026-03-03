Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 16:40
Нал. EUR 91.25 / 91.40 03/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
360
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 986
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
750
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Суд рассмотрел жалобу журналистки из Рязани Баязитовой о смягчении наказания
Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу о смягчении наказания журналистки из Рязани Александры Баязитовой. Об этом пишет издание «Рязанские новости» со ссылкой на пресс-службу кассационного суда. Как отмечается, суд отказал в передаче жалобы для дальнейшего рассмотрения в судебном заседании. Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство.

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу о смягчении наказания журналистки из Рязани Александры Баязитовой. Об этом пишет издание «Рязанские новости».

Как отмечается, суд отказал в передаче жалобы для дальнейшего рассмотрения в судебном заседании.

Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство.

По версии следствия, журналистка вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова.

Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве.

В апреле 2025 года Баязитовой отказали в УДО.

Также 9 сентября 2025 года суд смягчил наказание журналистке из Рязани, а 28 октября этого же года данную меру отменили.