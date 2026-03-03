Суд рассмотрел жалобу журналистки из Рязани Баязитовой о смягчении наказания

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу по делу о смягчении наказания журналистки из Рязани Александры Баязитовой. Об этом пишет издание «Рязанские новости» со ссылкой на пресс-службу кассационного суда. Как отмечается, суд отказал в передаче жалобы для дальнейшего рассмотрения в судебном заседании. Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство.

По версии следствия, журналистка вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова.

Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве.

В апреле 2025 года Баязитовой отказали в УДО.

Также 9 сентября 2025 года суд смягчил наказание журналистке из Рязани, а 28 октября этого же года данную меру отменили.