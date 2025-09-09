Журналистке из Рязани Баязитовой суд смягчил наказание

Суд заменил наказание на принудительные работы на 10 месяцев 18 дней. Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне — «Банк ПСБ»). В августе она просила суд смягчить наказание.

Журналистке из Рязани Александре Баязитовой Судогодский районный суд Владимирской области смягчил наказание. Об этом 9 сентября сообщило ТАСС.

Суд заменил наказание на принудительные работы на 10 месяцев 18 дней.

Напомним, в ноябре 2023 года Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне — «Банк ПСБ»).

В августе 2025 года она просила суд смягчить наказание.