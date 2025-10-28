Суд отменил смягчение наказания журналистке из Рязани Баязитовой

Владимирский облсуд отклонил ходатайство журналистки Александры Баязитовой о замене оставшегося срока заключения на принудительные работы. Ранее Басманный суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии за вымогательство у сотрудника Промсвязьбанка. Судогодский райсуд принял положительное решение по ее просьбе заменить лишение свободы на принудительные работы, однако прокуратура оспорила этот вердикт, добившись отмены решения областным судом. Помимо нее, в процессе участвует медиатехнолог Ольга Архарова, получившая аналогичный приговор. Баязитова известна своим каналом «Адские бабки» и работой в крупных экономических изданиях.

Владимирский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Судогодского районного суда о замене лишения свободы на принудительные работы для журналистки из Рязани Александры Баязитовой. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Баязитова была приговорена к пяти годам колонии за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Судогодский районный суд 9 сентября заменил неотбытую часть наказания Баязитовой на 10 месяцев 18 дней принудительных работ. Однако прокуратура обжаловала это решение, и теперь Владимирский областной суд отменил его, отказав в удовлетворении ходатайства осужденной.

Баязитова, известная как администратор Telegram-канала «Адские бабки», была осуждена в ноябре 2023 года Басманным судом Москвы. В этом деле также фигурирует медиатехнолог Ольга Архарова, получившая четырехлетний срок колонии. Обе женщины были обвинены в вымогательстве в особо крупном размере.

Александра Баязитова ранее работала экономическим корреспондентом в таких изданиях, как «Коммерсант» и «Известия», а также вела экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки».