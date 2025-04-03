Журналистке из Рязани Александре Баязитовой отказали в УДО

В ноябре 2023 Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство. По версии следствия, Баязитова вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова. Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве. Баязитова вину не признала. Вторая участница дела пошла на сделку со следствием, признала вину и раскаялась — ей дали 4 года условно. Третья участница частично признала свою вину, но позже отказалась от своих показаний. Суд назначил ей 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Ранее Баязитова попросила Путина о помиловании.

Журналистке из Рязани Александре Баязитовой отказали в УДО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ноябре 2023 Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за вымогательство. По версии следствия, Баязитова вместе еще с двумя женщинами вымогали деньги у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова: они вели несколько Telegram-каналов, посвященных финансам и экономическим новостям, где в том числе публиковали посты про Ушакова. Он через помощницу вышел на админов и предложил сотрудничество, однако спустя несколько месяцев написал заявление в полицию о вымогательстве.

Баязитова вину не признала. Вторая участница дела пошла на сделку со следствием, признала вину и раскаялась — ей дали 4 года условно. Третья участница частично признала свою вину, но позже отказалась от своих показаний. Суд назначил ей 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Баязитова попросила Путина о помиловании.