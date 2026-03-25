Рязань досрочно вернула 850 миллионов рублей коммерческих кредитов

Это озвучил губернатор Павел Малков 25 марта во время выступления с ежегодным отчетом. По его словам, благодаря досрочному погашению Рязань смогла сэкономить около 100 миллионов рублей, которые ранее направлялись на обслуживание долга. Малков подчеркнул, что власти региона последовательно стремятся снизить долговую нагрузку и делают ставку на более выгодные бюджетные кредиты.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы сократить расходы на обслуживание долга, делаем акцент на бюджетные кредиты. В этом ключе мы упустили Рязань — при росте собственных доходов, брать коммерческий кредит под 26% - самоубийство», — отметил Павел Малков.

Для исправления ситуации потребовались кадровые перестановки в горадминистрации.

Напомним, губернатор еще в октябре высказывался по поводу коммерческих кредитов: «С текущей ставкой брать их — это самоубийство. Рязань при существенном росте собственных доходов берет кредиты в банках. Займы при этом короткие. Сотни миллионов уходят банкам сверху».

Только в 2025 году взяли более одного миллиарда рублей под 26%.

На 1 января 2026 года долг Рязани составил 3 миллиарда 855 миллионов рублей, что соответствует 40,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией Рязани в том числе на подготовку к отопительному сезону.