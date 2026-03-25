Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 80.96 -0.92 25/03
ЦБ EUR 93.92 -0.81 25/03
Нал. USD 80.20 / 80.49 25/03 14:10
Нал. EUR 93.20 / 93.99 25/03 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. Инфо снова проверила ценники в магазине «...
34 минуты назад
153
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 130
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 201
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 346
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязань досрочно вернула 850 миллионов рублей коммерческих кредитов
Рязань досрочно погасила коммерческие кредиты на сумму 850 миллионов рублей. Это озвучил губернатор Павел Малков 25 марта во время выступления с ежегодным отчетом.

По его словам, благодаря досрочному погашению Рязань смогла сэкономить около 100 миллионов рублей, которые ранее направлялись на обслуживание долга.

Малков подчеркнул, что власти региона последовательно стремятся снизить долговую нагрузку и делают ставку на более выгодные бюджетные кредиты.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы сократить расходы на обслуживание долга, делаем акцент на бюджетные кредиты. В этом ключе мы упустили Рязань — при росте собственных доходов, брать коммерческий кредит под 26% - самоубийство», — отметил Павел Малков.

Для исправления ситуации потребовались кадровые перестановки в горадминистрации.

Напомним, губернатор еще в октябре высказывался по поводу коммерческих кредитов: «С текущей ставкой брать их — это самоубийство. Рязань при существенном росте собственных доходов берет кредиты в банках. Займы при этом короткие. Сотни миллионов уходят банкам сверху».

Только в 2025 году взяли более одного миллиарда рублей под 26%.

На 1 января 2026 года долг Рязани составил 3 миллиарда 855 миллионов рублей, что соответствует 40,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией Рязани в том числе на подготовку к отопительному сезону.