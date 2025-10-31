Выяснилось, на что брала коммерческие кредиты рязанская мэрия

На заседании гордумы стало известно, что коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией Рязани в том числе на подготовку к отопительному сезону. Депутаты посоветовали мэрии минимизировать займы в банках для РМПТС и Водоканала и активизировать работу муниципальных предприятий с потребителями по снижению задолженности за коммунальные услуги. Ранее на заседании гордумы подвели итоги подготовки к отопительному сезону.

Выяснилось, на что брала коммерческие кредиты рязанская мэрия. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы.

На заседании гордумы стало известно, что коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией Рязани в том числе на подготовку к отопительному сезону.

Депутаты посоветовали мэрии минимизировать займы в банках для РМПТС и Водоканала и активизировать работу муниципальных предприятий с потребителями по снижению задолженности за коммунальные услуги.

Ранее на заседании гордумы подвели итоги подготовки к отопительному сезону.