Выяснилось, на что брала коммерческие кредиты рязанская мэрия
Выяснилось, на что брала коммерческие кредиты рязанская мэрия. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы.
На заседании гордумы стало известно, что коммерческие кредиты под высокие проценты привлекались мэрией Рязани в том числе на подготовку к отопительному сезону.
Депутаты посоветовали мэрии минимизировать займы в банках для РМПТС и Водоканала и активизировать работу муниципальных предприятий с потребителями по снижению задолженности за коммунальные услуги.
Ранее на заседании гордумы подвели итоги подготовки к отопительному сезону.