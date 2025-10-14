Малков назвал коммерческие кредиты Рязани с текущей ставкой самоубийством

Глава региона заметил «принципиальный вопрос», который он вскрыл во время подготовки бюджета региона на ближайшие четыре года. «Позиция — избегать коммерческих кредитов. С текущей ставкой брать их — это самоубийство. Рязань при существенном росте собственных доходов берет кредиты в банках. Только в этом году взяли более одного миллиарда рублей под 26%. Займы при этом короткие. Сотни миллионов уходят банкам сверху», — отметил Малков.

Губернатор Павел Малков назвал коммерческие кредиты для Рязанской области с текущей ставкой самоубийством. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 14 октября.

Глава региона заметил «принципиальный вопрос», который он вскрыл во время подготовки бюджета региона на ближайшие четыре года.

«Позиция — избегать коммерческих кредитов. С текущей ставкой брать их — это самоубийство. Рязань при существенном росте собственных доходов берет кредиты в банках. Займы при этом короткие. Сотни миллионов уходят банкам сверху», — отметил Малков.

Только в этом году взяли более одного миллиарда рублей под 26%.

Как рассказал губернатор, в муниципалитетах существенную часть бюджета формирует НДФЛ — тот растет. Но вместо того, чтобы направить новые доходы на погашение кредитов, муниципалитеты берут новые. Он поручил изучить обоснованность займов и посчитать, в какую сумму это обошлось.

«Не надо брать кредиты по текущим ставкам. Денег не так много, как нам нужно, нужно аккуратно распределять их. Нужно заканчивать проекты, которые мы начали. Денег мало — стройка дорожает, долгострои, например — это непозволительная роскошь», — сказал глава региона.

Также он подчеркнул, что рост доходов в областном бюджете не предвидится. Малков связал это с тем, что основной источник доходов региона — налог на прибыль, поступления от которого «просели» за счет роста зарплат. Также губернатор спрогнозировал, что расходы вырастут за счет роста зарплат и социальных выплат. В 2026 году потребуется на эти цели больше семи миллиардов.

«Надо пояса подзатянуть и начать в первую очередь с себя, коллеги», — отметил Малков.