В Рязгордуме обсудили снижение расходов на обслуживание муниципального долга

На 1 января 2026 года долг Рязани составил 3 миллиарда 855 миллионов рублей, что соответствует 40,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Об этом на заседании бюджетного комитета сообщила начальник финансово-казначейского управления мэрии Светлана Финогенова, передает «Медиарязань». Она отметила, что установленный план был на уровне 41%, а безопасный порог составляет 50%. При этом запланированный размер муниципального долга на начало 2026 года уменьшился на 159 миллионов рублей.

В Рязгордуме обсудили меры по снижению расходов на обслуживание муниципального долга.

На 1 января 2026 года долг Рязани составил 3 миллиарда 855 миллионов рублей, что соответствует 40,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Об этом на заседании бюджетного комитета сообщила начальник финансово-казначейского управления мэрии Светлана Финогенова, передает «Медиарязань».

Она отметила, что установленный план был на уровне 41%, а безопасный порог составляет 50%. При этом запланированный размер муниципального долга на начало 2026 года уменьшился на 159 миллионов рублей.

На обслуживание долга было выделено 411,1 миллиона рублей, что составляет 2,2% от фактических расходов городского бюджета, без учета субвенций из областного бюджета.

Согласно словам Финогеновой, долговая политика в отчетном периоде была направлена на минимизацию финансовых рисков, повышение устойчивости муниципалитета и сокращение затрат на обслуживание долговых обязательств. Для этого был получен бюджетный кредит из федерального бюджета на покрытие временных кассовых разрывов в размере 700 миллионов рублей со ставкой 0,1% годовых.

Также были использованы средства с казначейских счетов для формирования единого бюджета, что позволило отсрочить привлечение коммерческих кредитов и досрочно погасить восемь кредитных договоров на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Муниципальные контракты заключались по плавающей процентной ставке, что способствовало снижению расходов на обслуживание долга в связи с уменьшением ключевой ставки Центрального банка. Благодаря этим мерам в прошлом году удалось сократить стоимость обслуживания долговых обязательств более чем на 259 миллионов рублей.

Кроме того, была проведена реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, сформировавшегося к 1 января 2025 года. Министерство финансов Рязанской области предоставило отсрочку погашения двух третей задолженности, срок выплат перенесен на 2028-2030 годы. Как сообщила Светлана Финогенова, в 2025 году объем погашения бюджетных кредитов будет уменьшен на 134 миллиона рублей, в 2026 — на 136 миллионов рублей, а в 2027 году — на 131 миллион рублей. Освобожденные средства будут полностью направлены на реализацию проектов в сфере ЖКХ в 2025 году и запланированы к использованию в 2026 и 2027 годах.