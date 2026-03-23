Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 84 -0.84 21/03
ЦБ EUR 97.29 0.37 21/03
Нал. USD 82.60 / 82.09 23/03 16:20
Нал. EUR 95.00 / 95.49 23/03 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Ершове после утечки газа не отремонтировали подъезд, жители полгода дышат гарью
Инцидент произошел 8 октября в деревне Ершово Старожиловского района. После утечки бытового газа в одной из квартир в доме случился пожар. Отмечается, что последствия возгорания не устранили. Жительница одной из квартир после пожара попала в больницу с бронхитом. Врачи пояснили, что она надышалась гарью. Кроме того, у женщины возникли проблемы со сном и координацией движения, уточнили в посте. В итоге женщина переехала к дочери и оставила работу. «На ухудшение здоровья жалуются и другие жильцы. Всего в доме остались 10 жильцов. Квартиры отмыли, а вот подъезду нужен косметический ремонт… Жители обратились в администрацию Старожиловского округа. Прошло уже полгода, но состояние дома не изменилось: будто взрыв был вчера. Администрация заверяет — еще полгода и точно всё сделает», — говорится в посте.

Спустя полгода после утечки газа в доме в деревне Ершово Старожиловского района не отремонтировали подъезд, жители дышат гарью. Об этом сообщили 23 марта в группе «Народный фронт | Рязанская область» в «ВК».

Инцидент произошел 8 октября в деревне Ершово Старожиловского района. После утечки бытового газа в одной из квартир в доме случился пожар. Отмечается, что последствия возгорания не устранили.

Жительница одной из квартир после пожара попала в больницу с бронхитом. Врачи пояснили, что она надышалась гарью. Кроме того, у женщины возникли проблемы со сном и координацией движения, уточнили в посте. В итоге она переехала к дочери и оставила работу.

«На ухудшение здоровья жалуются и другие жильцы. Всего в доме остались 10 жильцов. Квартиры отмыли, а вот подъезду нужен косметический ремонт… Жители обратились в администрацию Старожиловского округа. Прошло уже полгода, но состояние дома не изменилось: будто взрыв был вчера. Администрация заверяет — еще полгода и точно все сделает», — говорится в посте.

Народный фронт выехал на место, пообщался с жителями дома. Активисты направили обращение в администрацию Старожиловского округа с просьбой ускорить ремонт подъезда.

Напомним, из дома эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 43 квадратных метра.

Пострадали пять человек, среди них — 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет, а также 60-летняя местная жительница.

По предварительной версии, причиной стало возгорание газовой смеси.

Возбуждалось уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Объявлялся сбор помощи пострадавшим.

Фото: скриншот из видео группы «Народный фронт | Рязанская область» в «ВК».