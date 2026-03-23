В Ершове после утечки газа не отремонтировали подъезд, жители полгода дышат гарью

Инцидент произошел 8 октября в деревне Ершово Старожиловского района. После утечки бытового газа в одной из квартир в доме случился пожар. Отмечается, что последствия возгорания не устранили. Жительница одной из квартир после пожара попала в больницу с бронхитом. Врачи пояснили, что она надышалась гарью. Кроме того, у женщины возникли проблемы со сном и координацией движения, уточнили в посте. В итоге женщина переехала к дочери и оставила работу. «На ухудшение здоровья жалуются и другие жильцы. Всего в доме остались 10 жильцов. Квартиры отмыли, а вот подъезду нужен косметический ремонт… Жители обратились в администрацию Старожиловского округа. Прошло уже полгода, но состояние дома не изменилось: будто взрыв был вчера. Администрация заверяет — еще полгода и точно всё сделает», — говорится в посте.

Спустя полгода после утечки газа в доме в деревне Ершово Старожиловского района не отремонтировали подъезд, жители дышат гарью. Об этом сообщили 23 марта в группе «Народный фронт | Рязанская область» в «ВК».

Народный фронт выехал на место, пообщался с жителями дома. Активисты направили обращение в администрацию Старожиловского округа с просьбой ускорить ремонт подъезда.

Напомним, из дома эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 43 квадратных метра.

Пострадали пять человек, среди них — 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет, а также 60-летняя местная жительница.

По предварительной версии, причиной стало возгорание газовой смеси.

Возбуждалось уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Объявлялся сбор помощи пострадавшим.

Фото: скриншот из видео группы «Народный фронт | Рязанская область» в «ВК».