Объявлен сбор помощи пострадавшим после утечки газа в доме в Рязанской области

Объявлен сбор помощи пострадавшим после утечки газа в жилом доме в Старожиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации в своих соцсетях.

Инцидент произошел 8 октября в деревне Ершово Старожиловского района. После утечки бытового газа в доме случился пожар.

Трое детей и двое взрослых госпитализированы. Состояние некоторых несовершеннолетних оценивается как крайне тяжелое. Двое детей направлены в федеральные ожоговые центры.

Помимо этого, после ЧП пострадало 12 квартир в доме, выбиты стекла в соседнем.

Областным фондом социального развития открыт сбор средств на оказание помощи пострадавшим. Сделать это можно по ссылке: https://fundryazan.ru/.

Напомним, из дома эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 43 квадратных метра.

Пострадали пять человек, среди них — 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет, а также 60-летняя местная жительница.

По предварительной версии, причиной стало возгорание газовой смеси.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).