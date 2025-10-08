Количество пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до пяти человек

Напомним, в среду, 8 октября, в деревне Ершово Старожиловского района в многоэтажке произошел пожар. По предварительной версии причиной стало возгорание газовой смеси. Пострадали пять человек, из них трое детей. Они в состоянии разной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. Четверо пострадавших, включая детей, находятся в ОКБ. На месте происшествия продолжают работать специалисты. В настоящий момент восстановлена подача электричества и водоснабжения в непострадавших квартирах.

Количество пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до пяти человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Напомним, в среду, 8 октября, в деревне Ершово Старожиловского района в многоэтажке произошел пожар.

По предварительной версии причиной стало возгорание газовой смеси.

Пострадали пять человек, из них трое детей. Они в состоянии разной степени тяжести находятся под наблюдением врачей. Четверо пострадавших, включая детей, находятся в ОКБ.

На месте происшествия продолжают работать специалисты. В настоящий момент восстановлена подача электричества и водоснабжения в непострадавших квартирах.