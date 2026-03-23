Над Рязанской областью снова сбили БПЛА

Беспилотники над регионом сбили в период с 13.00 до 20.00. Их количество не уточняется. Всего за этот период над регионами РФ сбито 67 украинских беспилотных летательных аппаратов. Напомним, 23 марта в Рязанской области три раза объявляли угрозу БПЛА. В эти периоды над регионом сбивали БПЛА. Ситуацию комментировал Павел Малков.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Беспилотники над регионом сбили в период с 13.00 до 20.00. Их количество не уточняется.

Всего за этот период над регионами РФ сбито 67 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Позже губернатор уточнил количество сбитых БПЛА.

Напомним, 23 марта в Рязанской области три раза объявляли угрозу БПЛА. В эти периоды над регионом сбивали БПЛА. Ситуацию комментировал Павел Малков.