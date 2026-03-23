Глава Рязанской области сообщил подробности атаки БПЛА на регион

Глава региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область в своих соцсетях. 23 марта, в период с 9:00 до 13:00, сбили еще два беспилотника. Как рассказал губернатор, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Напомним, над Рязанской областью утром уничтожили три БПЛА. Пострадавшие и повреждения также отсутствуют.