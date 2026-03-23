Стали известны подробности атаки БПЛА на Рязанскую область

Он уточнил, что с 13:00 до 20:00 над регионом сбили 1 беспилотник. «По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил Малков. Ранее в Минобороны сообщили о сбитом над Рязанской области БПЛА.