Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа перехватили над Рязанской областью средства ПВО в период с 7.00 до 9.00 23 марта. Число сбитых дронов не указано.

Всего над Россией за это время уничтожено 29 украинских беспилотников.

Напомним, в Рязанской области с 6:03 объявлена угроза атаки БПЛА. В 12:57 ее отменили.

Позже стало известно, что над территорией региона сбито три дрона.