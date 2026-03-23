Силы ПВО сбили над Рязанской областью еще два БПЛА

Дроны перехвачены над территорией региона в период с 9.00 до 13.00 23 марта. Всего над Россией сбили 19 беспилотников. Напомним, над Рязанской областью утром уничтожили три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

Силы ПВО сбили над Рязанской областью еще два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

