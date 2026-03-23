Малков уточнил число сбитых над Рязанской областью БПЛА

Губернатор Павел Малков уточнил число сбитых над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, утром 23 марта над Рязанской областью сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа перехватили над Рязанской областью в период с 7.00 до 9.00 23 марта.