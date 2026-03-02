В Рязани возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома

В Рязани возбуждено уголовное дело в связи с обрушением стены жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Московским межрайонным следственным отделом Рязанской области инициировано расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Напомним, инцидент произошел 1 марта 2026 года вечером в жилом доме, расположенном по улице Кудрявцева. Жильцов переселили в квартиру из маневренного фонда. Позже начался ремонт крыш и обрушенных зданий. Власти также планируют приступить к ремонту дорог. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Рязани возбуждено уголовное дело в связи с обрушением стены жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Московским межрайонным следственным отделом Рязанской области инициировано расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

Напомним, инцидент произошел 1 марта 2026 года вечером в жилом доме, расположенном по улице Кудрявцева. Жильцов переселили в квартиру из маневренного фонда.

Позже начался ремонт крыш и обрушенных зданий. Власти также планируют приступить к ремонту дорог.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.