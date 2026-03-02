Рязань
В Рязани возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома
