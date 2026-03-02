В Рязани начали ремонт крыш и обрушенных зданий, власти планируют приступить к ремонту дорог

В Рязани начали ремонт крыш и обрушенных зданий, власти планируют приступить к ремонту дорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Борис Ясинский.

На Предзаводской, 4, после обрушения крыши возобновили теплоснабжение, устанавливают обрешетку. На Кудрявцева, 44, обрушилась стена, двух жильцов переселили в маневренный фонд. Здание — объект историко-культурного наследия, принимаются меры для предотвращения разрушения.

В марте прогнозируются перепады температуры, усилен мониторинг состояния дорог. Зимой проводился ремонт дорог литой смесью, с потеплением начнется ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.

Фото: Прокуратура Рязанской области.