Срок сдачи нового приюта для собак в Рязанской области перенесли на 2027 год

Приют для бездомных животных в Рязанской области запланировано ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом 19 марта сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Шаститко. Вопрос безнадзорных животных остается социально значимым для региона, рассказал он. «Все агрессивные собаки должны быть изъяты с улиц безвозвратно», — подчеркнул Александр Шаститко.

После отлова их помещают в приют.

Зампред правительства также отметил, что эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной, случаев распространения опасных заболеваний не зафиксировано.

Напомним, строительство приюта для бездомных животных в Рязанской области оценивали в 332 миллиона рублей. Работы должны были закончить до 24 августа 2026 года.

Рязанцы периодически сообщают об агрессивных собаках на улицах города. 19 февраля они загрызли йоркширского терьера.