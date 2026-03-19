Срок сдачи нового приюта для собак в Рязанской области перенесли на 2027 год

Приют для бездомных животных в Рязанской области запланировано ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом 19 марта сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Шаститко.
Вопрос безнадзорных животных остается социально значимым для региона, рассказал он.
«Все агрессивные собаки должны быть изъяты с улиц безвозвратно», — подчеркнул Александр Шаститко.
После отлова их помещают в приют.
Зампред правительства также отметил, что эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной, случаев распространения опасных заболеваний не зафиксировано.
Напомним, строительство приюта для бездомных животных в Рязанской области оценивали в 332 миллиона рублей. Работы должны были закончить до 24 августа 2026 года.
Рязанцы периодически сообщают об агрессивных собаках на улицах города. 19 февраля они загрызли йоркширского терьера.