Бездомные собаки загрызли йоркширского терьера в Рязани

Бездомные собаки загрызли йоркширского терьера в Рязани. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Инцидент произошел 10 февраля около дома № 34 по улице 4-я Линия. Как рассказала телеканалу хозяйка собаки Ирина Мальцева, йоркширский терьер по кличке Тоша прожил в семье 10 лет. Обычно животное выгуливали без поводка.

«Муж говорит: „Я сделал пару шагов вперёд, он остался сзади“. Услышал визг, крик, повернулся, а собака уже, к сожалению, была в зубах у других собак», — рассказала Ирина Мальцева.

Отмечается, что йоркширского терьера загрызла стая из четырех соседских дворовых собак. Она «уже давно терроризирует окрестности, страдают не только домашние питомцы, но и люди».

Как сообщили телеканалу местные жители, агрессивные собаки — полубродячие. Есть сосед, который значится их владельцем, подкармливает животных, но, по сути, они предоставлены сами себе.

В мэрии «Оке» заявили, что с января от местных жителей поступило как минимум две жалобы о нападении собак — покусали женщину, через несколько дней девочку, которая выгуливала своего питомца.

Сотрудники городской службы по контролю за безнадзорными животными выезжали по адресу пять раз. Двух псов удалось отловить, чтобы поместить в приют на пожизненное содержание, однако через пять дней их забрал прежний владелец. А еще через три дня та же стая загрызла Тошу.

Директор городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнёва заявила, что после последней ситуации написано заявление в полицию, чтобы к владельцам животных приняли меры.

Начальник отдела Главного управления ветеринарии Рязанской области Максим Лысенко сообщил, что принято решение о возбуждении административных дел, хозяевам собак выпишут штрафы.

Фото: скриншот из сюжета ГТРК «Ока».