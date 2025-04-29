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В Рязанской области построят приют для бездомных животных за 332 миллиона рублей
Приют для содержания животных без владельцев появится в селе Минеево Рязанского района на земельном участке площадью 662 тысячи 384 квадратных метров. Подрядчик должен построить объект, установить системы водоснабжения, электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности.

На строительство приюта для бездомных животных в Рязанской области выделили 331 миллион 925 тысяч 772 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Приют для содержания животных без владельцев появится в селе Минеево Рязанского района на земельном участке площадью 662 тысячи 384 квадратных метров.

Подрядчик должен построить объект, установить системы водоснабжения, электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности.

На территории появится здание ветеринарного и контрольно-пропускного пунктов, отапливаемый павильон для содержания 40 животных и четыре неотапливаемых павильона, здание карантинного отделения, склад подстилки, котельная. Также на участке проведут работу по благоустройству: проложат дорожки, установят бортовые камни и тротуарную плитку, посадят газонную траву.

Приют будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Комплекс зданий рассчитан на содержание 300 собак: 209 мест для крупных пород и 91 — для мелких.

Состав сотрудников нового приюта будет включать в себя 28 человек.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области».

Работы проведут с 7 июля 2025 года до 24 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что в селе Минеево в 2025 году начнут строить приют на 350 мест с возможностью дальнейшего расширения инфраструктуры. Изначально его ориентировочную стоимость оценили в 250 миллионов рублей.