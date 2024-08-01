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Рязанский приют для бездомных животных переехал на новое место
В учреждении содержится 101 собака на постоянной основе. Еще 35 животных ждут своей очереди на чипирование и стерилизацию, после их выпустят на улицу.

«Городская служба по контролю за безнадзорными животными» переехала с проспекта Яблочкова на Новоселковскую № 3. В четверг, 1 августа, корреспондент РЗН. Инфо побывал в приюте для бездомных собак.

В учреждении содержится 101 собака на постоянной основе. Еще 35 животных ждут своей очереди на чипирование и стерилизацию, после их выпустят на улицу.

Как рассказала директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева, на новое место перевозить животных начали еще в июне, потому что помещение на проезде Яблочкова затопило из-за сильных ливней.

«Переезд был трудным. Место искали долго, переехать мы могли только на улицу, потому что в Рязани нет подходящей территории для приюта. Управление ветеринарии отдали нам здание и машину, на которой мы сейчас работаем. Помогали строить и расчищать территории, подключать коммуникации управление ЖКХ», — рассказала Мария Селезнева.

На новой локации больше места для содержания животных. Собаки находятся в комфортных вольерах, имеется просторная прогулочная зона.

По словам Селезневой, этот большой ангар площадью 603 квадратных метра строили под ферму. Есть существенный минус, зимой он не отапливается. Но решение нашли — внутри построят маленькое теплое помещение.

Рязанцы могут забрать домой понравившееся животное. Для этого надо приехать в приют с паспортом, пообщаться с волонтерами об особенностях собаки и написать заявление.