Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 15:50
Нал. EUR 91.75 / 92.47 05/03 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
3 часа назад
301
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
588
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 502
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
803
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Студент повредил руку после падения в переходе около «Барса на Московском»
18-летний студент шел домой с учебы, поскользнулся в подземном переходе у «Барса» на Московском и упал на левую руку, рассказала РЗН. Инфо его мать. Инцидент произошел вечером 4 марта, а на следующий день женщина сама упала в переходе. 18-летний рязанец обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб левого запястья и обработали ссадину. Медицинская справка есть в распоряжении РЗН. Инфо. «Перелома нет, но рука еще болит», — рассказала мать рязанца.

18-летний студент шел домой с учебы, поскользнулся в подземном переходе у «Барса» на Московском и упал на левую руку, рассказала РЗН. Инфо его мать. Инцидент произошел вечером 4 марта, а на следующий день женщина сама упала в переходе.

18-летний рязанец обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб левого запястья и обработали ссадину. Медицинская справка есть в распоряжении РЗН. Инфо.

«Перелома нет, но рука еще болит», — рассказала мать рязанца.

В городской администрации прокомментировали ситуацию, когда женщина написала о ней под постами губернатора Павла Малкова. 4 марта с утра в переходе проводили расчистку от снега и наледи, лестницы обрабатывали противогололедными материалами.

Утром 5 марта в том же переходе упала мать студента — женщина ободрала колено. Рана небольшая.

«Честно говоря, я уже испытываю страх, когда мне надо пройти через этот „адский“ переход», — поделилась женщина.

Ранее мать 17-летней школьница из Рязани рассказывала, что ее дочь получила сотрясение мозга после падения на неубранной остановке «Барс».