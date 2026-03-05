Студент повредил руку после падения в переходе около «Барса на Московском»

18-летний студент шел домой с учебы, поскользнулся в подземном переходе у «Барса» на Московском и упал на левую руку, рассказала РЗН. Инфо его мать. Инцидент произошел вечером 4 марта, а на следующий день женщина сама упала в переходе.
18-летний рязанец обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб левого запястья и обработали ссадину. Медицинская справка есть в распоряжении РЗН. Инфо.
«Перелома нет, но рука еще болит», — рассказала мать рязанца.
В городской администрации прокомментировали ситуацию, когда женщина написала о ней под постами губернатора Павла Малкова. 4 марта с утра в переходе проводили расчистку от снега и наледи, лестницы обрабатывали противогололедными материалами.
Утром 5 марта в том же переходе упала мать студента — женщина ободрала колено. Рана небольшая.
«Честно говоря, я уже испытываю страх, когда мне надо пройти через этот „адский“ переход», — поделилась женщина.
Ранее мать 17-летней школьница из Рязани рассказывала, что ее дочь получила сотрясение мозга после падения на неубранной остановке «Барс».