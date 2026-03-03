Рязань
В Рязани 11-классница упала на нечищеном льду и получила сотрясение мозга
После выписки подросток продолжила жаловаться на головную боль, головокружение, слабость и периодическое появление темных пятен перед глазами. Врачи связали симптомы с последствиями черепно-мозговой травмы, и девочку повторно положили в больницу — в неврологическое отделение. Мать пострадавшей обратилась к мэрии в соцсетях с просьбой убрать лед у остановки «Барс». В ответе от 22-23 января чиновники пообещали очистить и обработать территорию, однако, по словам женщины, работы так и не были проведены.