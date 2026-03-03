В Рязани 11-классница упала на нечищеном льду и получила сотрясение мозга

17-летняя школьница из Рязани получила сотрясение мозга после падения на неубранной остановке общественного транспорта. Инцидент произошел 20 января у остановки «Барс», рассказала мать девочки РЗН. Инфо.

Ученица 11 класса физико-математического профиля активно готовилась к ЕГЭ, но была вынуждена прервать занятия из-за последствий травмы.

20 января подросток поскользнулась на льду у остановки «Барс». Через два дня семья обратилась в травмпункт и там зафиксировали сотрясение мозга. Согласно медицинским документам, предоставленным матерью девочки, школьницу госпитализировали в травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы с диагнозом «сотрясение головного мозга».

После выписки подросток продолжила жаловаться на головную боль, головокружение, слабость и периодическое появление темных пятен перед глазами. Врачи связали симптомы с последствиями черепно-мозговой травмы, и девочку повторно положили в больницу — в неврологическое отделение. Мать пострадавшей обратилась к мэрии в соцсетях с просьбой убрать лед у остановки «Барс». В ответе от 22-23 января чиновники пообещали очистить и обработать территорию, однако, по словам женщины, работы так и не были проведены.