А что в кино? «Жемчуг», «Прикосновение» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийная семейная драма «Жемчуг» (Россия). Супруги Роман и Елена берут из детского дома девочку Марту, надеясь сохранить семью. Но отношения только усложняются, и тогда они решают отправиться вместе в путешествие в Индию — страну, о которой давно мечтала Марта.

Детективный фильм ужасов «Прикосновение» (Россия). Фильм 1992 года. Следователь Андрей Крутицкий расследует странное дело: женщина сначала убивает сына, а затем кончает с собой. Постепенно он понимает, что за происходящим может стоять нечто необъяснимое.

Драма «Лекарь-2: Наследие Авиценны» (Германия). Врач Роб Коул после смерти жены возвращается в Англию вместе с ребёнком. За городскими воротами он открывает лечебницу для бедных. Его талант привлекает внимание короля, но работа при дворе приносит новые испытания.

