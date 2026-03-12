Рязань
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
416
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
298
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 2026 13:30
412
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
11 марта 2026 11:00
323
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
А что в кино? «Жемчуг», «Прикосновение» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийная семейная драма «Жемчуг» (Россия). Супруги Роман и Елена берут из детского дома девочку Марту, надеясь сохранить семью. Но отношения только усложняются, и тогда они решают отправиться вместе в путешествие в Индию — страну, о которой давно мечтала Марта.

Детективный фильм ужасов «Прикосновение» (Россия). Фильм 1992 года. Следователь Андрей Крутицкий расследует странное дело: женщина сначала убивает сына, а затем кончает с собой. Постепенно он понимает, что за происходящим может стоять нечто необъяснимое.

Драма «Лекарь-2: Наследие Авиценны» (Германия). Врач Роб Коул после смерти жены возвращается в Англию вместе с ребёнком. За городскими воротами он открывает лечебницу для бедных. Его талант привлекает внимание короля, но работа при дворе приносит новые испытания.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».