Прикосновение

Начало 90-х. Андрей Крутицкий расследует дело о странном самоубийстве молодой матери. Перед тем как вскрыть вены, Ольга Мальцева задушила подушкой своего сына Колю. Любовник Ольги после разговора со следователем тоже кончает жизнь самоубийством. Следователь понимает, что столкнулся с чем-то аномальным, необъяснимым и страшным…