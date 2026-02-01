Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.55 / 78.30 05/03 10:37
Нал. EUR 91.31 / 92.09 05/03 10:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
570
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 456
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
796
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 338
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Прикосновение
Кино

Прикосновение

Начало 90-х. Андрей Крутицкий расследует дело о странном самоубийстве молодой матери. Перед тем как вскрыть вены, Ольга Мальцева задушила подушкой своего сына Колю. Любовник Ольги после разговора со следователем тоже кончает жизнь самоубийством. Следователь понимает, что столкнулся с чем-то аномальным, необъяснимым и страшным…

Страна
Россия
Режиссёр
Альберт Мкртчян
Актёры
Александр Зуев, Марьяна Полтева, Станислав Житарев, Анна Константиновская, Николай Аверюшкин, Андрей Дударенко, Александра Харитонова, Елена Метелкина, Всеволод Абдулов, Игорь Пушкарев, Андрей Ладынин
Продолж.
97 мин.
Премьера
12 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов