Прикосновение

Начало 90-х. Андрей Крутицкий расследует дело о странном самоубийстве молодой матери. Перед тем как вскрыть вены, Ольга Мальцева задушила подушкой своего сына Колю. Любовник Ольги после разговора со следователем тоже кончает жизнь самоубийством. Следователь понимает, что столкнулся с чем-то аномальным, необъяснимым и страшным…
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Альберт Мкртчян
- Актёры
- Александр Зуев, Марьяна Полтева, Станислав Житарев, Анна Константиновская, Николай Аверюшкин, Андрей Дударенко, Александра Харитонова, Елена Метелкина, Всеволод Абдулов, Игорь Пушкарев, Андрей Ладынин
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
12 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов