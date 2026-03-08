Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.29 / 79.30 10/03 15:55
Нал. EUR 92.06 / 92.47 10/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 366
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 199
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
788
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Лекарь-2: Наследие Авиценны

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Пять Звезд Марко Молл

10:20
10:30
13:00
13:15
15:40
16:00
18:20
18:45
21:00
21:30

Доктор из Персии Роб Коул вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.

Режиссёр
Филипп Штельцль
Актёры
Эйдан Гиллен, Лиам Каннингем, Том Пейн, Сара Кестелман, Андерс Улоф Грундберг, Оуэн Тил, Эмили Кокс, Эмма Ригби, Джаухар Бен Айед, Ральф Беркин, Джереми Уилер
Продолж.
120 мин.
Премьера
12 марта 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

Еще в кино

Кино
Сказка о царе Салтане
Кино
Возвращение в Сайлент-Хилл
Кино
Тюльпаны
Кино
Красавица
Кино
Посторонний
Кино
Инферно
Кино
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
Кино
Царевна-лягушка-2
Кино
Новая теща
Кино
Домовенок Кузя-2
Кино
Частная жизнь
Кино
Уволить Жору