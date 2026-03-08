Лекарь-2: Наследие Авиценны

Доктор из Персии Роб Коул вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.
- Режиссёр
- Филипп Штельцль
- Актёры
- Эйдан Гиллен, Лиам Каннингем, Том Пейн, Сара Кестелман, Андерс Улоф Грундберг, Оуэн Тил, Эмили Кокс, Эмма Ригби, Джаухар Бен Айед, Ральф Беркин, Джереми Уилер
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
12 марта 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма