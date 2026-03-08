Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из ханты-мансийского детского дома девочку с непростым характером Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит героев в лучшую сторону.
- Режиссёр
- Тинатин Баркалая
- Актёры
- Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Дарья Полунеева, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Марина Маныч, Юлия Волкова, Федор Кудряшов, Александр Азыранкулов, Лариса Капитонова, София Завгородняя, Лариса Фанаскова
- Премьера
-
12 марта 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия