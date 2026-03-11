Рязань
Сроки строительства школы и детсада в Агро-Пустыни вновь отложили
В комментариях под постами губернатора Павла Малкова жители Агро-Пустыни вновь подняли тему отсутствия инфраструктуры. Ответ администрации Рязанского округа оставлен там же 11 марта. «Огромное село, нет школы, детского сада, ФАПа. Такое ощущение, что мы в разных областях живем», — написал рязанец. Администрация Рязанского округа ответила по пунктам. Как рассказали в комментарии, по детскому саду проектная документация готова, ожидается конкурс на федеральное финансирование. «А вот со школой пока не можем порадовать — строительство временно отложили», — написали в ответе.

Напомним, в 2022 году жители собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей — после пожара в 2021 году дети вынуждены ездить на учебу в соседние села.

Власти сообщили, что в 2023—2024 годах начнут строить детсад, а участок под школу уже готов.

В 2023 году омбудсмен Наталья Епихина на заседании облдумы подтвердила, что анализ земель проведен, но сроки по школе нужно сокращать, и обратилась к депутатам за допфинансированием в бюджет 2024 года.