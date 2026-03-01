В Рязанской области частично обрушилась крыша еще одного здания

Инцидент произошел в Касимовском округе. Информация о случившемся поступила в 10:15 1 марта. Выяснилось, что частично обрушилась крыша административного здания. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают два человека и один автомобиль.

Напомним, 28 февраля стало известно, что на окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома.

Позже в райадминистрации сообщили, что инцидент произошел в детском саду в Новой Деревне Касимовского округа. Крыша частично обрушилась из-за скопившегося снега. 28 воспитанников переведут в другие учреждения.

Прокуратура организовала проверку.