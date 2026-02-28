На окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома

Инцидент произошел в доме № 4 на улице Предзаводской. В двухэтажном доме из-за случившегося отключено отопление. «Оперативно подключились все службы. На место выехали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Было принято решение о расчистке подъездных путей для использования автовышки Дирекции благоустройства. С утра техника „Водоканала“ приступила к расчистке дороги, городские спасатели ГОЧС начали разбор обломков. Затем муниципальные предприятия займутся восстановлением: РМПТС — системы отопления, а АРС — кровли», — сообщили РЗН. инфо в мэрии.

По данным мэрии, здание признали аварийным в 2018 году. Префект Октябрьского района находится на связи с жителями.

