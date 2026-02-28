Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
550
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 088
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
607
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 283
На окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома
Инцидент произошел в доме № 4 на улице Предзаводской. В двухэтажном доме из-за случившегося отключено отопление. «Оперативно подключились все службы. На место выехали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Было принято решение о расчистке подъездных путей для использования автовышки Дирекции благоустройства. С утра техника „Водоканала“ приступила к расчистке дороги, городские спасатели ГОЧС начали разбор обломков. Затем муниципальные предприятия займутся восстановлением: РМПТС — системы отопления, а АРС — кровли», — сообщили РЗН. инфо в мэрии.

На окраине Рязани под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома. Об этом 28 февраля РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел в доме № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель. Частично обрушилась крыша двухэтажного здания. В доме из-за случившегося отключено отопление. Пострадавших нет.

«Оперативно подключились все службы. На место выехали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Было принято решение о расчистке подъездных путей для использования автовышки Дирекции благоустройства.

С утра техника Водоканала приступила к расчистке дороги, городские спасатели ГОЧС начали разбор обломков. Затем муниципальные предприятия займутся восстановлением: РМПТС — системы отопления, а АРС — кровли», — сообщили в ведомстве.

По данным мэрии, здание признали аварийным в 2018 году. Префект Октябрьского района находится на связи с жителями.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе горадминистрации. Видео: соцсети.