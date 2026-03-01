Крыша обрушилась в рязанском детсаду, детей переведут в другие учреждения

Крыша частично обрушилась в рязанском детсаду, детей переведут в другие учреждения. Об этом 1 марта сообщили в соцсетях райадминистрации.

По словам местных властей, из-за скопления снега частичное обрушение крыши произошло в детском саду в Новой Деревне Касимовского округа. Здание не пострадало.

В райадминистрации заявили, что принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Бригады специалистов приступят к восстановительным работам. В течение двух недель целостность крыши восстановят.

28 воспитанников детсада временно переведут в другие образовательные учреждения.

Напомним, информация о случившемся в МЧС по региону поступила в 10:15 1 марта. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают два человека и один автомобиль.

Позже прокуратура организовала проверку.

Фото: группа администрация Касимовского округа в «ВК».