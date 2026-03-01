Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.00 / 79.50 01/03 07:00
Нал. EUR 91.40 / 93.35 01/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
644
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 167
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
642
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Крыша обрушилась в рязанском детсаду, детей переведут в другие учреждения
По словам местных властей, из-за скопления снега частичное обрушение крыши произошло в детском саду в Новой Деревне Касимовского округа. Здание не пострадало. В райадминистрации заявили, что принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Бригады специалистов приступят к восстановительным работам. В течение двух недель целостность крыши восстановят. 28 воспитанников детсада временно переведут в другие образовательные учреждения.

Крыша частично обрушилась в рязанском детсаду, детей переведут в другие учреждения. Об этом 1 марта сообщили в соцсетях райадминистрации.

По словам местных властей, из-за скопления снега частичное обрушение крыши произошло в детском саду в Новой Деревне Касимовского округа. Здание не пострадало.

В райадминистрации заявили, что принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Бригады специалистов приступят к восстановительным работам. В течение двух недель целостность крыши восстановят.

28 воспитанников детсада временно переведут в другие образовательные учреждения.

Напомним, информация о случившемся в МЧС по региону поступила в 10:15 1 марта. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают два человека и один автомобиль.

Позже прокуратура организовала проверку.

Фото: группа администрация Касимовского округа в «ВК».