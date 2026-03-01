После обрушения крыши в рязанском детском саду прокуратура организовала проверку

После частичного обрушения крыши в детском саду «Колокольчик» в Новой Деревне Касимовского округа прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Она организована по поручению облпрокурора Дмитрия Коданева.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учащихся. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выезжал Касимовский межрайонный прокурор Юрий Ракитин.

Напомним, инцидент произошел утром 1 марта из-за скопления снега на крыше. Здание не повреждено, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

28 воспитанников детсада после случившегося временно переведут в другие образовательные учреждения. Крышу пообещали восстановить в течение двух недель.