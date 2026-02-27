После ДТП на трассе М-5 в Рязанской области загорелся опасный груз одной из фур

ДТП произошло примерно в 8.40 26 февраля. На 332-м километре трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе столкнулись два грузовика — КамАЗ и Volvo. Водителей госпитализировали в Шиловский межрайонный центр. Днем после аварии загорелся груз Volvo. Информация об этом поступила диспетчеру в 15.14. «Горели литий-ионные батарейки, представляющие угрозу. При взрыве расстояние их полета составило бы до 25 метров», — рассказал Алексей Оськин, начальник ПСЧ-34 по охране села Путятино.

После ДТП на трассе М-5 в Рязанской области загорелся опасный груз одной из фур. Об этом сообщил ИД «Пресса».

«Горели литий-ионные батарейки, представляющие угрозу. При взрыве расстояние их полета составило бы до 25 метров. Участок трассы перекрыли. На месте аварии работали два экипажа ДПС, следственный комитет и бригада взрывотехники. По окончанию работы остатки машин убрали», — рассказал Алексей Оськин, начальник ПСЧ-34 по охране села Путятино.

Напомним, травмы после аварии получили 57-летний гражданин Казахстана и 40-летний мужчина из Белоруссии. Очевидцы публиковали видео с места ДТП.

На трассе М-5 в организовывали реверсивное движение.