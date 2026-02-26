Два человека пострадали в ДТП в Путятинском районе

Авария произошла 6 февраля, примерно в 8:40, в Путятинском районе на 332-м километре автодороги М-5 «Урал». Предварительно, на трассе столкнулись грузовики «Вольво» и «Камаз». 57-летний гражданин Казахстана и 40-летний гражданин Белоруссии получили травмы. Обстоятельства устанавливаются.

Два человека пострадали в ДТП на 332-м километре автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Рязанской области.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, где произошло ДТП с фурами.