Под Рязанью произошло массовое ДТП с фурами
По словам очевидцев, авария сразу с тремя большегрузами произошла вблизи деревни Новая под Шацком. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Фото: «ЧП и ДТП Рязань».