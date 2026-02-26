На трассе М-5 в Рязанской области организовали реверсивное движение
Движение затруднено из-за устранений последствий ДТП на участке трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 331 км в Чучковском округе. С 9:30 26 февраля там организовано реверсивное движение. Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
На трассе М-5 в Рязанской области организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Движение затруднено из-за устранений последствий ДТП на участке трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 331 км в Чучковском округе.
С 9:30 26 февраля там организовано реверсивное движение.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.