Движение на трассе М-5 в Рязанской области восстановили в прежнем режиме

Движение на на 331-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск» восстановлено в полном объёме с 13:40. Напомним, ранее движение на данном участке было организовано в реверсивном режиме из-за ДТП. Там столкнулись грузовики «Вольво» и «Камаз». Пострадали два человека.