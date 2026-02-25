Рязань
Власти рассказали о судьбе здания-памятника около цирка в центре Рязани
Власти рассказали о судьбе здания-памятника на Лево-Лыбедской. Ответы на вопросы рязанцев о планах на здание бывшего училища связи на улице Каширина, а также о бывшем здании БСМП на улице Дзержинского озвучила зампред правительства региона Юлия Швакова. Зампред правительства рассказала, что в области есть полный реестр объектов государственной и муниципальной собственности, которые не используются или находятся в неудовлетворительном состоянии.

Власти рассказали о судьбе здания-памятника на Лево-Лыбедской. Ответы на вопросы рязанцев о планах на здание бывшего училища связи на улице Каширина, а также о бывшем здании БСМП на улице Дзержинского озвучила зампред правительства региона Юлия Швакова.

Зампред правительства рассказала, что в области есть полный реестр объектов государственной и муниципальной собственности, которые не используются или находятся в неудовлетворительном состоянии.

«По каждому из них есть задача: либо по скорейшему поиску собственника, либо по приведению в нормативное состояние и так далее. Здание БСМП и бывшее училище связи находятся в приоритете», — сказала Юлия Швакова.

Что касается здания на улице Каширина № 1, то оно входит в контур аэрокосмической долины, отметила чиновник.

«Стоит задача сделать там основной корпус аэрокосмической долины, где будут размещаться резиденты долины, лабораторные комплексы и центр коллективного пользования. Затраты на это — колоссальные. Поэтому за счет областного бюджета мы планируем разработать ПСД и затем уже пробовать выходить с инициативой на федеральный уровень, чтобы получить поддержку из федерального бюджета», — пояснила Швакова.

По большинству других объектов, по ее словам, ведется поиск эффективных собственников.

Отдельно зампред прокомментировала ситуацию с бывшим зданием минобразования около цирка — общежитием приходского училища Общества попечения о бедных детях, построенным в конце XIX века и являющимся объектом культурного наследия.

«Оно долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии. Это объект, который находится на пути большого пешеходного маршрута. У нас в планах реализовать его как объект туристического показа», — сказала Швакова.

Напомним, в министерстве строительного комплекса заявили РЗН. Инфо, что не знают, как планируется использовать здание, в котором размещалось БСМП в дальнейшем.

О бывшем училище связи и планах на его развитие рассказывали еще в 2024 году. Здание несколько раз горело. Глава рязанского МЧС допускал, что его поджигали.

Фото: Яндекс Карты.