Об этом говорится в ответе регионального минимущества на запрос редакции РЗН. Инфо. Кроме того, в министерстве строительного комплекса заявили, что не знают, как планируется использовать здание в дальнейшем. Корреспондент РЗН. Инфо побывала на месте и выяснила, что на территории заброшенного комплекса ведется видеонаблюдение, есть будка охранника. Он разрешил пройти на территорию внешнего двора за шлагбаум, но попросил «под арку» между зданиями не проходить. На вопрос, чьи машины припаркованы около будки, охранник ответить не смог.

Бывшее здание БСМП на улице Дзержинского в Рязани отказались реконструировать. Об этом говорится в ответе регионального министерства имущественных и земельных отношений на запрос редакции РЗН. Инфо.

Кроме того, в министерстве строительного комплекса заявили, что не знают, как планируется использовать здание в дальнейшем.

Корреспондент РЗН. Инфо побывала на месте и выяснила, что на территории заброшенного комплекса ведется видеонаблюдение, есть будка охранника. Он разрешил пройти на территорию внешнего двора за шлагбаум, но попросил «под арку» между зданиями не проходить.

На вопрос, чьи машины припаркованы около будки, охранник ответить не смог.

Отметим, 20 ноября 2023 года вице-губернатор подписал распоряжение о реконструкции комплекса зданий больницы скорой медицинской помощи на улице Дзержинского. В документе указывали, что в старом комплексе зданий БСМП разместятся учреждения здравоохранения.

По данным «Рязанских новостей», на реконструкцию выделяли миллион рублей.

Экс-губернатор региона Николай Любимов заявлял в 2017 году, что вместо действующей БСМП сделают «что-то удобное для горожан».