В рязанском роддоме № 2 возобновили партнерские роды

В конце января рязанский роддом приостановил партнерские роды после гибели младенцев в Новокузнецке. Также тогда в роддоме приостановили проведение Дня открытых дверей с экскурсиями, посещения в палатах повышенной комфортности, проведение йоги для беременных и занятий по подготовке к родам. Спустя месяц ограничения сняли. Напомним, меры были введены после того, как в начале января в новокузнецком роддоме скончались несколько новорожденных. Их гибель связывают с превышением эпидемиологического порога респираторных инфекций в акушерском отделении. СК возбудил уголовное дело. После трагедии в рязанских роддомах организовали проверки.

