В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти девяти младенцев

После сообщений о гибели новорожденных были инициированы проверки, о чем сообщили пресс-службы Следственного комитета Кемеровской области, региональной прокуратуры и Росздравнадзора. В Следственном комитете уточнили, что проводятся доследственные мероприятия по статье 293 Уголовного кодекса РФ о халатности. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет с возможным запретом на занятие определенных должностей или деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело о халатности возбуждено в Новокузнецке, где в роддоме в январе скончались девять младенцев. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных детей», — говорится в сообщении.

Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, заявил ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк.

NGS сообщает, что в родильном доме № 1 зафиксированы случаи, когда за сутки умирали до трех младенцев. Также на официальном сайте медицинского учреждения появилось объявление о временном прекращении приема пациенток из-за карантина, введенного в связи с превышением эпидемиологического порога респираторных инфекций в акушерском отделении.

Фото: Яндекс. Карты (Новокузнецкий перинатальный центр)