Рязанский роддом приостановил партнерские роды после гибели младенцев в Новокузнецке

Рязанский роддом № 2 сообщил, что временно приостанавливает партнерские роды в учреждении. Помимо этого, в роддоме приостановили проведение Дня открытых дверей с экскурсиями, посещения в палатах повышенной комфортности, проведение йоги для беременных и занятий по подготовке к родам. Отмечается, что стационарная помощь пациенткам оказывается в полном объёме, без ограничений. Напомним, в начале января в новокузнецком роддоме скончались несколько новорожденных. Их гибель связывают с превышением эпидемиологического порога респираторных инфекций в акушерском отделении. СК возбудил уголовное дело. После трагедии в рязанских роддомах организовали проверки.

