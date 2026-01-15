В рязанских медучреждениях начаты проверки после смерти младенцев в Новокузнецке

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова начаты внеплановые проверки в перинатальном центре и роддоме № 2. Они включают: контроль санитарно-эпидемиологического режима и соблюдения всех протоколов инфекционной безопасности; проверку состояния и готовности медицинского оборудования, в особенности в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных; аудит кадровой обеспеченности и графика работы медперсонала.

В рязанском перинатальном центре и роддоме № 2 начаты проверки после смерти младенцев в Новокузнецке. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

В учреждениях введен обязательный масочный режим для сотрудников и температурный фильтр. Временно ограничено проведение массовых мероприятий, включая Дни открытых дверей.

Кроме того, в ближайшее время планируют провести внеплановое обучение сотрудников перинатального центра и роддома № 2. Курс будет направлен на профилактику внутрибольничных инфекций, неотложную помощь новорожденным и действия в чрезвычайных эпидемиологических ситуациях.

«Ситуация в Новокузнецке воспринята как тревожный сигнал для всей системы. В Рязанской области меры носят опережающий и превентивный характер. Наша задача — использовать этот трагический опыт для укрепления защиты самых уязвимых пациентов: новорожденных детей. Все решения принимаются и будут приниматься исключительно на основе принципа наивысших стандартов инфекционной безопасности», — заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Уточняется, что на данный момент в Рязанской области чрезвычайных ситуаций, аналогичных произошедшей в Новокузнецке, не зафиксировано.

Напомним, о трагедии стало известно 14 января. В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти девяти младенцев.

В Госдуме призвали проверить все роддома после ЧП.

Позже в Минздраве РФ опровергли слухи о закрытии роддомов по стране.