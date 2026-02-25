Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу рязанских журналистов

Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по делу двух мужчин и одной женщины, которые обвиняются в вымогательстве. Они требовали деньги у жителя Рязани, угрожая опубликовать компрометирующие сведения о нем в СМИ. По данным следствия, с октября 2024 года по январь 2025 года обвиняемая договорилась с редакторами двух местных газет и вместе с ними требовала 1,5 миллиона рублей. Если их вина будет доказана, им грозит до семи и пятнадцати лет тюрьмы. Далее дело будет рассмотрено в Советском районном суде города Рязани.

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и одной женщины, обвиняемых в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по делу о вымогательстве. По версии следствия, фигуранты требовали 1,5 миллиона рублей у рязанца под угрозой распространения компрометирующих сведений о нем.

Следствие установило, что с октября 2024 года по январь 2025 года обвиняемая вступила в сговор с редакторами двух рязанских СМИ. Они угрожали публикацией порочащих материалов, что и стало основой для вымогательства. В случае доказательства вины, фигурантам грозит наказание до семи и пятнадцати лет лишения свободы соответственно.

После вручения обвинительного заключения дело будет передано в Советский районный суд Рязани для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, Рязоблсуд продлил срок содержания под стражей для директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова.

Также домашние аресты были продлены для главного редактора «Новой газеты — Рязань» Алексея Фролова и Натальи Смольяниновой.

