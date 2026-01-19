Рязань
Суд вновь продлил домашний арест Наталье Смольяниновой
«За этот год мои возможности жить обычной человеческой жизнью были в буквальном смысле приостановлены. Я ни разу не нарушала условия ареста, не скрывала контакты, не пыталась коммуницировать с потерпевшим и не собираюсь этого делать. Риска влияния на следствие нет. Следствие фактически завершено. И домашний арест не нужен для ожидания. Ожидание — это тишина. А тишина не требует меры по смыслу приравненного к изоляции. Здесь возникает вопрос соразмерности и справедливости. Домашний арест — это исключительная мера, ее назначение должно быть оправдано необходимостью и когда следствие завершено, а мера сохраняется, домашний арест превращается в наказание до суда. В наказание без приговора. Это противоречит самой логике правосудия», — выступила в суде Наталья Смольянинова.

В понедельник, 19 января, прошло очередное заседании по продлению домашнего ареста экс-журналистке Натальи Смольяниновой по делу о вымогательстве. На суде присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Заседание началось с ходатайства нынешнего следователя (Виктор Абрамов работает над делом с 13 октября) о продлении домашнего ареста Смольяниновой до 30 апреля 2026 года. Свое прошение он аргументировал необходимостью завершения расследования по уголовному делу — нужно направить дело в прокуратуру, утвердить обвинительное заключение и совершить другие процессуальные действия.

«В настоящий момент доводы, изложенные в ходатайстве не изменились, в своей актуальности не отпали», — заявил следователь.

Сторона защиты попросила изменить меру пресечения на залог, по усмотрению суда с сохранением запрета определенных действий — доступ к интернету, например, но позволить Смольяниновой выходить на улицу.

Прокурор поддержал позицию следователя, и просил не удовлетворять ходатайство защиты о залоге. Сама бывшая журналистка также попросила суд об изменении ей меры пресечения.

«Ваша честь, за этот год мои возможности жить обычной человеческой жизнью были в буквальном смысле приостановлены. Я ни разу не нарушала условия ареста, являлась по каждому вызову следователя, не скрывала контакты, не пыталась коммуницировать с потерпевшим и не собираюсь этого делать. Риска влияния на следствие нет. Следствие фактически завершено. И домашний арест не нужен для ожидания. Ожидание — это тишина. А тишина не требует меры по смыслу приравненного к изоляции. Здесь возникает вопрос соразмерности и справедливости. Домашний арест — это исключительная мера, ее назначение должно быть оправдано необходимостью и когда следствие завершено, а мера сохраняется, домашний арест превращается в наказание до суда. В наказание без приговора. Это противоречит самой логике правосудия», — выступила в суде Наталья Смольянинова.

Решением суда домашний арест Наталье Смольяниновой был продлен до 30 апреля 2026 года.