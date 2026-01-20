Рязанскому журналисту Алексею Фролову продлили домашний арест

Главному редактору «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову продлили домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

19 января облсуд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого Фролова и его защитников об изменении меры пресечения на запрет определенных действий и продлил срок домашнего ареста на 3 месяца, по 30 апреля 2026 года.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в январе 2025 года Фролова задержали по делу о вымогательстве у бывшего директора рязанского фонда капремонта Алексея Роготовского.

19 января суд вновь продлил домашний арест экс-журналистке Наталье Смольяниновой.

