Рязоблсуд продлил срок содержания под стражей главреда издания «Вид Сбоку»

Рязоблсуд продлил срок содержания под стражей для директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

19-20 января 2026 года в открытом судебном заседании рассмотрели ходатайство следователя СУ СК РФ по Рязанской области о продлении меры пресечения в связи с обвинениями в вымогательстве, предусмотренными п. п. «а», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ.

Уголовное дело против Смирнова возбуждено в январе 2025 года. Суд отклонил просьбу защитника обвиняемого об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 30 апреля 2026 года включительно.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее Рязанский облсуд оставил под стражей главреда издания «Вид Сбоку».

